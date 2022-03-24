بشار الجعفري: تجربة أوكرانيا أثبتت هشاشة النظام الأمني الأوروبي

قال نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، إن الملفات الدولية تداخلت أكثر من ذي قبل وتجربة أوكرانيا أثبتت هشاشة النظام الأمني الأوروبي.

وخلال لقاء خاص يستضيفه اتحاد الكتاب العرب، أشار الجعفري إلى أن "هناك ضخا هائلا من المعلومات لكن يعوزنا الكثير من التثقيف السياسي فالغرب يكذب علينا ونحن نعيش كذبة سياسة غربية وهناك مشكلة تثقيف سياسي لما يجري في أوكرانيا"، لافتا إلى "أننا نعيش كذبة غربية والغرب يعني نهب ثروات واحتلال وابتزاز للشعوب وهو يعادي على الدوام الرموز الوطنية للدول والذين كانوا يفهمون السياسة وفق المبادئ وليس البزنس".

وقال: "نحن كنا دوما على مفترق طرق والسبب هو أن فهمنا في سوريا للسياسة يقوم على المبادئ"، معتبرا أن "ما ينقصنا اليوم عمليا في هذا العالم رغم الضخ الهائل في المعلومات هو نقص المعلومات الصحيحة".

ورأى أن "هناك تراجعا مخيفا لدور السياسة لصالح الجغرافية السياسية والملفات الدولية تتداخل ببعضها البعض أكثر من السابق وأصبح هناك خوف على الجغرافية السياسية في العالم كله"، مضيفا: "سوريا هي خير من فهم المخاطر الجغرافية السياسية من ضمن دول قلة ودور سوريا مفصلي تاريخي".

المصدر: جريدة "الوطن"