الرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

أظهر أحدث استطلاع للرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية، غيابا كليا للمنافسة منذ يوليو الماضي، حيث يواصل الرئيس قيس سعيد التقدم بـ88.3 بالمائة من الأصوات.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة "المغرب" في عددها الصادر اليوم الخميس، بخصوص نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية يظهر غياب كلي للمنافسة منذ الـ25 من يوليو، حيث يواصل قيس سعيد التقدم بـ88.3 بالمائة من الأصوات بفارق شاسع جدا عن صاحبة المرتبة الثانية وهي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بحصولها على 4.6 بالمائة من الأصوات.

وحل في المرتبة الثالثة الصافي سعيد بـ2.0 بالمائة من الأصوات ثم المنصف المرزوقي بـ0.8 بالمائة ثم حل عبد اللطيف المكي في المرتبة الخامسة بـ0.5 بالمائة.

المصدر: "موزاييك إف أم"