الأردن.. مجهولون أحرقوا مبنى حكومي بمعان احتجاجا على نتائج الانتخابات

أقدم مجهولون، ليل أمس، على إحراق مبنى حكومي في محافظة معان احتجاجا على نتائج انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

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ونشرت وسائل الإعلام الأردنية، مقطع فيديو، يظهر إحراق مبنى مديرية التربية والتعليم في محافظة معان، احتجاجا على نتائج الانتخابات البلدية.

وأجرى الأردن، الثلاثاء الماضي، انتخابات اختار فيها الناخبون ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.

وأفادت الهيئة المستقلة للانتخاب، بأن نسبة الاقتراع بلغت 29.64 بالمئة في جميع محافظات الأردن، فيما بلغ المجموع الكلي للمقترعين 1.363465 مليون ناخبا وناخبة.

المصدر: "خبرني"+ RT