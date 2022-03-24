الإعلام العبري: الشرطة ترجح ارتفاع نسبة الهجمات قبيل حلول رمضان

رجحت الشرطة الإسرائيلية، ارتكاب المزيد من "الاعتداءات الإرهابية" قبل حلول شهر رمضان الذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل، بحسب وسائل إعلام عبرية.

إقرأ المزيد

ونقلت إذاعة "كان" الإسرائيلية، عن مصدر في الشرطة، "إنه على الرغم من عدم وجود رابط واضح بين الاعتداءات التي وقعت خلال الشهر الأخير فإنه من الجلي أن أمورا تحصل". وأشار إلى ازدياد حجم التحريض.

وخلال جلسة لتقييم الأوضاع عقدت أمس لدى قيادة الشرطة، اتفق على أن القدس والحرم القدسي الشريف هما أكثر الأماكن حساسية أمنيا.

وعقد هذا الاجتماع، بعيد الهجوم الذي وقع في مدينة بئر السبع وتناول الاستعدادات الأمنية قبل شهر رمضان، بحسب الصحيفة العبرية.

المصدر: "مكان"