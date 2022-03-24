القبض على شخص حاول التسلل من سوريا إلى الأردن

أعلن الجيش الأردني، يوم أمس الأربعاء، أن المنطقة العسكرية الشمالية ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت على واجهتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.



وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.

المصدر: "عمون"