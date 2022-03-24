"أكسيوس": بلينكن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى المغرب والجزائر بعد زيارة إسرائيل وفلسطين

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى المغرب والجزائر بعد إتمامه زيارة مرتقبة لإسرائيل والضفة الغربية بفلسطين.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن بلينكن يهدف من خلال زياراته إلى "إظهار استمرارية التزام الولايات المتحدة بقضايا المنطقة".

وقال إن زيارة بلينكن للبلدين المغاربيين تأتي تزامنا مع "توترات متصاعدة في الأشهر الأخيرة بين الجزائر والمغرب بشأن الصراع في الصحراء الغربية".

إقرأ المزيد

وأشار الموقع إلى أن بلينكن سيلتقي خلال زيارته للقدس مع مسؤولين إسرائيليين، كما سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله.

وكان موقع "واينت" العبري أفاد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأسبوع القادم، وذلك على خلفية المخاوف من تصعيد في شهر رمضان.

المصدر: "أكسيوس"