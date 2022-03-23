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"أنصار الله" تلمح إلى مسؤوليتها عن اغتيال المتهم بقتل مؤسسها

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن
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ألمحت جماعة "أنصار الله" الحوثية إلى مسؤوليتها عن اغتيال قائد بارز في الجيش اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، المتهم بقتل مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي قبل 18 عاما.

ونشر رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الجماعة عبد القادر المرتضى، صورة قائد محور العند واللواء 131 مشاة، اللواء الركن ثابت مثنى جواس عبر "تويتر"، وكتب إلى جانبها آية قرآنية: "إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُون"، في إشارة إلى انتقام الجماعة لمؤسسها حسين بدر الدين الحوثي.

المصدر: RT

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