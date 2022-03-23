الدفاع اليمنية تنعى اللواء جواس إثر مقتله في "عملية إرهابية جبانة"

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، إثر مقتله اليوم الأربعاء "في عملية إرهابية جبانة" بمدينة عدن.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن "الشهيد جواس كان أحد القادة الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وكانت لهم مواقف خالدة ومشرفة في مواجهة مليشيا الكهنوت... وكانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة وفي قيادة معركة تحرير محافظة عدن وتحرير محافظات أخرى من الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضافت أن اللواء "كان قائدا شجاعا ومقاتلا مقداما يقف بشجاعة وثبات في مقدمة الصفوف، وخلد تاريخا من النضال والتضحية في مختلف المنعطفات"، مؤكدة أن "الجرائم الإرهابية لن تزيد المؤسسة العسكرية الباسلة إلا عزما وإصرارا في الذود عن حياض الوطن".

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن "صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد ومرافقيه وللقيادة السياسية ولجميع منسوبي القوات المسلحة والشعب اليمني كافة".

يذكر أن اللواء جواس قتل ونجله وعدد من مرافقيه إثر استهدافهم في وقت سابق من اليوم الأربعاء بسيارة مفخخة انفجرت أثناء سيرهم بالمدينة الخضراء.

المصدر: RT