"قسد": "داعش" يحاول استعادة السيطرة على مناطق في سوريا والعراق

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أن تنظيم "داعش" ما زال يشكل خطرا، وأنه يحاول أن يستعيد السيطرة الجغرافية على مناطق في سوريا والعراق.

وفي بيان أصدرته لمناسبة "الذكرى السنوية الثالثة للقضاء على آخر معاقل داعش" الذي يصادف اليوم، قالت قيادة "قسد" إن القضاء "الميداني والعسكري على دولة داعش في آخر معاقله في الباغوز أنعش فرص البقاء والحياة لملايين الناس في مناطقنا والعالم".

وقال البيان إن "داعش" ما زال يشكل مخاطر محدقة، وإن التنظيم "يحاول إنعاش أحلامه مجددا ومحاولة السيطرة الجغرافية على بعض المناطق في سوريا والعراق وتشكيل الخطورة بشكل أكبر على السكان، وكذلك إيجاد موطئ قدم له للتمدد وجذب العناصر المحتملة في العالم".

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وأشار البيان إلى الهجمات الأخيرة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، ليجدد التحذير من التباطؤ "في حسم هذا الملف بعدم المساعدة في حلّ العديد من القضايا ومن أهمها ملفات السجون والمخيمات التي تحوي معتقلي وعوائل داعش، وكذلك عدم تقديم الدعم الكافي لإعادة إعمار المنطقة التي تضررت نتيجة سيطرة التنظيم الإرهابي عليها والمعارك التي دارت لطرده منها".

وقال إن "تقاعس المجتمع الدولي وإدارة بعض الدول ظهرها لهذا الملف وكذلك عدم وجود خطة دولية واضحة وشاملة وطويلة الأمد يزيد التكاليف البشرية والمادية ويوفر فرصة مستمرة لداعش بالاستفادة منها في تقوية تنظيمه".

ودعت "قسد" "كافة الدول في التحالف الدولي لمحاربة داعش إلى تقديم مزيد من الدعم لقواتنا في حربها طويلة الأمد ووضع استراتيجية واضحة عسكرية وأمنية وسياسية لمنع عودة التنظيم الإرهابي".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "تقديم المساعدة الكافية والدائمة لشعوب مناطق شمال وشرق سوريا ودعم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والمجتمعية".

المصدر: RT