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التحالف العربي: تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي في البحر الأحمر

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التحالف العربي: تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي في البحر الأحمر
AFP
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك في البحر الأحمر.

وأوضح التحالف أن "هجوم الزورقين اُعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب"، مؤكدا أن "المليشيات الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي".

المصدر: صحيفة "الخليج"

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