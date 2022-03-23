التحالف العربي: تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي في البحر الأحمر
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك في البحر الأحمر.
وأوضح التحالف أن "هجوم الزورقين اُعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب"، مؤكدا أن "المليشيات الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي".
#عاجل#التحالف_العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك في #البحر_الأحمر#صحيفة_الخليج#الخليج_خمسون_عاماً— صحيفة الخليج (@alkhaleej) March 23, 2022
#عاجل#التحالف_العربي: هجوم الزورقين اُعدْ لمهاجمة #ناقلات_نفط عملاقة عبرت مضيف #باب_المندب.. والمليشيات الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي#صحيفة_الخليج#الخليج_خمسون_عاماً— صحيفة الخليج (@alkhaleej) March 23, 2022
المصدر: صحيفة "الخليج"