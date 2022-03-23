شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية (فيديو + صور)
Globallookpress Xinhua
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sns5
انتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، لشعارات معادية لإيران، على جدران مدينة طرابلس.
وأفادت صحيفة "النهار " بأن عددا من الشبان كتبوا على الجدران شعارات: "لبنان جمهورية حرة حرة..إيران والعملاء برا برا"، ودعوا إلى "تحرير الدولة اللبنانية".
وعمد الشبان إلى كتابة هذه الشعارات، معلنين رفضهم لما أسموه "الاحتلال الإيراني الذي أوصل الدولة اللبنانية إلى ما هي عليه اليوم من انهيار شامل على كافّة الصعد"، وفق صحيفة النهار.
في طرابلس شعارات معادية للجمهوريّة الايرانيّة pic.twitter.com/gAZYzp6fPA— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 23, 2022
المصدر: "النهار" + لبنان 24"