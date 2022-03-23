شعارات معادية لإيران على جدران مدينة لبنانية (فيديو + صور)

انتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، لشعارات معادية لإيران، على جدران مدينة طرابلس.

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "النهار " بأن عددا من الشبان كتبوا على الجدران شعارات: "لبنان جمهورية حرة حرة..إيران والعملاء برا برا"، ودعوا إلى "تحرير الدولة اللبنانية".

وعمد الشبان إلى كتابة هذه الشعارات، معلنين رفضهم لما أسموه "الاحتلال الإيراني الذي أوصل الدولة اللبنانية إلى ما هي عليه اليوم من انهيار شامل على كافّة الصعد"، وفق صحيفة النهار.

في طرابلس شعارات معادية للجمهوريّة الايرانيّة pic.twitter.com/gAZYzp6fPA — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 23, 2022

المصدر: "النهار" + لبنان 24"