السيسي يعلق على واقعة انتحار فتاتين بسبب صور مفبركة

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل تكريم المرأة في مصر، على حادثة انتحار فتاتين بسبب فبركة صور لهما.

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وقال الرئيس السيسي خلال احتفالية المراة المصرية: "تابعت من شهر أو أكتر حادثتين انتحار لبنتين علشان حد فبرك.. المجتمع ينتبه لولاده وبناته ويخلى باله إن أرواح الأبرياء دي في رقابنا، والدراما تنتبه لما تجيب ده في أى مسلسل أو فيلم.. وده مش ضد الإبداع انك تشيد بالحسن.. انت مش عارف تعمل إبداع إلا لما تجيب راجل يضرب مراته أو حد يشتم؟.. حتى لو ده موجود يبقا مرة لكن مش كل مرة".

كما علق الرئيس المصري على قضية الإيذاء البدني للسيدات قائلا: "قلتلكم مرة فى موضوع الإيذاء البدنى.. قلت لما الراجل يكلم الست يحط إيده ورا ظهره ويتكلم كويس .. لما النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال "استوصوا بالنساء خيرا".. دي استراتيجية يا جماعة تطلع منها عادات وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر.. ومناهج فيها احترام وأدب وذوق وخلق مع المرأة".

وأضاف: "لما يجي حدد يقولى أضرب!! تضرب إيه؟ ده كلام يجوز؟ ميصحش إن حتى حد في الشارع يؤلم سيدة ماشية بنظرة مش بكلمة.. ده كلام عجيب.. ده لازم المجتمع يتوقف أمام هذه النقاط".

المصدر: اليوم السابع