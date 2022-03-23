الائتلاف السوري المعارض: لا إرادة دولية لإيجاد حل في سوريا

رأى الائتلاف السوري المعارض، أنه لا توجد إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي في سوريا، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

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وقال رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، في لقاء صحفي عقده في مقر الائتلاف بمدينة إسطنبول: "نعاني من احتلال إيراني في سوريا أما ووجود الأتراك فهو وجود مناصرة الحق والفارق كبير".

وأوضح أن "العملية السياسية والبيئة الآمنة، مطلوبة من أجل عودة آمنة للاجئين".

وأضاف: "كل سوريا تعاني، وتركيا قدمت كثير وتحملت أعباء دول، ونسعى لتأمين ما يسد الحاجة مؤقتا ويجب رفع الحصار الذي فرضته الدول الأوروبية وأمريكا لمناطق نبع السلام".

وحول الوضع في الداخل السوري، قال: "المناطق المحررة بحاجة لتوحيد الإدارة المدنية ودعم التعليم والصحة وبناء المستشفيات وهذا يحتاج لتسهيلات ودعم الاستثمارات، متى تأمنت البنية التحتية لن يتردد السوريين رغم مكانة تركيا يمكن ان يعودوا لبلادهم بأي لحظة".

وتابع قائلا: "نريد للمؤسسات الإنسانية التركية العمل في الداخل والإشراف على إيصال المساعدات لمستحقيها، يحتاج الداخل لكل الدعم وتنظيم ما تخصصه الدول عبر الأمم المتحدة للنازحين وهذا يتطلب جهد كبير".

المصدر: "الأناضول"