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السيسي يعتذر لبعض السيدات بعد وفاة أبرز قادة الجيش المصري

أخبار العالم العربي

السيسي يعتذر لبعض السيدات بعد وفاة أبرز قادة الجيش المصري
Globallookpress
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طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من السيدات الموجودات في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية ألا يغضبن لعدم تمكنهن من التصوير أو الحديث معه اليوم بسبب وفاة اثنين من كبار العسكريين.

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وقال السيسي: "المكرمات كثيرات جدا.. ويمكن علشان مش عاوزين نقول يضيعوا الوقت ولا حاجة.. بس فيه اتنين من كبار القادة توفيوا والجنازة النهاردة.. ومكنتش عاوز أعلن الخبر ده بعد الاحتفالية.. اتنين من قادة حرب أكتوبر.. الفريق عبد المنعم خليل.. والفريق عبد رب النبي حافظ.. الجنازة النهاردة.. ماتزعلوش".

وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "نفسنا نكرم كل السيدات.. كل ست في بيتها بتقوم بجهد كبير اوي اوي.. اللى ينكره جاحد أو ظالم.. انا بتكلم مش زى ما الناس متصورة أننا منحازين.. بنحاول نبقي يعني يقولك.. منحازين.. لا لا.. بنتعامل مع الأمور بتوزان.. واللى بنعمله توازن.. مش انحياز.. مفيش انحياز، توازن بس".

المصدر: اليوم السابع

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