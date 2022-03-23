أبو الغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن

يشارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمجلس في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

إقرأ المزيد

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن مشاركة أبو الغيط في هذا الاجتماع تأتي في سياق التشاور والتنسيق الذي يجريه مجلس الأمن الدولي مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بهدف تعزيز الشراكة بين المجلس وتلك المنظمات.

حيث يأتي الاجتماع بناء على مبادرة دولة الإمارات، بصفتها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن الدولي، والتي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يترأس الاجتماع خليفة شاهين المرر، وزير دولة بالإمارات، وسيشارك فيه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من كبار مسؤولي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط سيلقي بيانا شاملا أمام المجلس، يستعرض فيه رؤية الجامعة بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، خاصة في إطار الوضع الدولي المحتدم حاليا بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما يتناول سبل تعزيز التنسيق والتشاور مع المجلس فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي تهدد أمن وإستقرار المنطقة العربية، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، وإقامة شراكة تكاملية موسعة بين المنظمتين على نحو يقود إلى فهم وتعامل أفضل مع الأزمات في المنطقة.

المصدر: RT