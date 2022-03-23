القبض على "سمكري البني آدمين" في دبي بعد نصب كمين له

ضبطت هيئة الصحة في دبي المدعو "ي.خ.ي"، المعروف بـ"سمكري البني آدمين"، لممارسته مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وبالتنسيق مع شرطة دبي، نصبت هيئة الصحة كمينا لـ"سمكري الني آدمين"، وتم ضبطه متلبسا بممارسة مهنة طبية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

من جانبه، أوضح فارس المازمي، مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، ، لصحيفة "الإمارات اليوم" أن "الهيئة رصدت الشاب المعروف بـ"سمكري البني آدمين" بناء على معلومات وردت إليها من مصادر موثوقة، تفيد بقيام شخص بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أنه "بعد التأكد من صدق المعلومات، تم نصب كمين له من خلال قسم التفتيش في إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، بالتنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من خلال الاتصال به، وحجز موعد مسبق في أحد فنادق دبي، ليتم ضبطه متلبساً بممارسة مهنة طبية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وأشار المازمي إلى أن "ي.خ.ي" ارتكب مخالفة إدارية، تمثلت في مزاولة مهنة طبية من دون تصريح، بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2012، وذلك لقيامه بالعمل أخصائي تقويم للعمود الفقري، بالرغم من أنه لا يحمل أية شهادات علمية تؤهله لذلك، كما أنه يحمل تأشيرة زيارة، ولا يمارس نشاطه من خلال أي مركز مرخص في الدولة، موضحا أن "سمكري البني آدمين" اعتاد التواصل مع العملاء هاتفياً من خلال رقم أعلن عنه على منصات التواصل الاجتماعي، ويحدد المكان والزمان وفق رغبة العميل، ويصل سعر الجلسة الواحدة إلى 700 درهم.

وحذر مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة من أن ممارسات المتهم قد تتسبب في إصابة العميل بالشلل، أو كسور في الرقبة والمفاصل، وقد تهدد حياته بشكل كبير.

كما أكد فارس المازمي أنه يتم تصنيف علاج العمود الفقري ضمن الخدمات الطبية التي تشترط حصول المهني على ترخيص لمزاولتها، ويصنف هذا النشاط تحت مسمى "المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري".

تجدر الإشارة إلى أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر كانت قد أصدرت تحذيرا في سبتمبر من العام الماضي، حول المدعو "ي.خ.ي" وشهرته "سمكري البني آدمين"، بسبب انتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي، وكذلك قيام إدارة مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بغلق وتشميع عيادته في مصر، كما صدر تحذير مماثل من النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل معه، إذ أن فنانة مصرية مشهورة روت في وقت سابق مأساتها مع "سمكري البني آدمين"، واتهمته بالاحتيال، بعد تسببه لها في إصابة كادت أن تؤدي بها إلى شلل رباعي، بسبب ملامسة الغضروف للنخاع الشوكي.

المصدر: "الإمارات اليوم"