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الكويت.. ضبط آسيوي بحوزته كمية من المخدرات

أخبار العالم العربي

الكويت.. ضبط آسيوي بحوزته كمية من المخدرات
AFP
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ضبطت الشرطة الكويتية وافدا من جنسية آسوية يحمل كمية من المخدرات، وأحالته إلى الجهات المختصة.

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وقالت صحيفة "المجلس" عبر"تويتر": "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط آسيويا في المهبولة بحوزته كيلو شبو وربع كيلو هيروين، وأحالته لجهة الاختصاص".

المصدر: "المجلس"

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