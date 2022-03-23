الكويت.. ضبط آسيوي بحوزته كمية من المخدرات
AFP
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ضبطت الشرطة الكويتية وافدا من جنسية آسوية يحمل كمية من المخدرات، وأحالته إلى الجهات المختصة.
وقالت صحيفة "المجلس" عبر"تويتر": "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط آسيويا في المهبولة بحوزته كيلو شبو وربع كيلو هيروين، وأحالته لجهة الاختصاص".
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط آسيوي في المهبولة بحوزته كيلو شبو وربع كيلو هيروين، وإحالته لجهة الاختصاص. pic.twitter.com/IV0J9N5Fek— المجلس (@Almajlliss) March 23, 2022
المصدر: "المجلس"