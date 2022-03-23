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نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية تعلن عن إضراب شامل في جميع المستشفيات

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نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية تعلن عن إضراب شامل في جميع المستشفيات
نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية
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أعلنت نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية عن إضراب شامل في الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية في جميع المستشفيات.

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وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، على مطلبها بالتثبيت لموظفي العقود بأجور وصفتها بأنها "لا تصل إلى الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة".

وأوضحت أن الإضراب يشمل موظفي عقود (UNDP، والمنحة الألمانية) والعاملات الصحيات، مؤكدة على أن الفعاليات مستمرة حتى صدور بيان جديد.

وقالت إن "العاملين في أقسام الطوارئ والعمليات يتعاملون مع الحالات الطارئة فقط، ويستثنى من ذلك حالات الوفود الأجنبية".

وأشارت إلى أن الإضراب يشمل "المشرف المسائي مع عدم التوجه للعمل"، ونوهت بأن نسبة الدوام ستكون 30% على أن "تراعي لجنة الإضراب توزيع الدوام بين الزملاء"، كما جاء في بيانها.

وأضافت أن أقسام وحدات الإنعاش، وغسيل الكلى، ومرضى السرطان، وأمراض الدم، وأقسام علاج كورونا، والثلاسيميا، والحضانة، والحروق لا يشملها الإضراب.

نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية تعلن عن إضراب شامل في جميع المستشفيات

المصدر: RT

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