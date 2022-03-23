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الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن تعلق على نسبة المشاركة بالاقتراع

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الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن تعلق على نسبة المشاركة بالاقتراع
Globallookpress
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علقت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، على نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، معتبرة أنها "مرضية جدا".

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وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان "مرضية جدا"، مضيفا أن الهيئة طورت عملها بشكل لافت.

وأفاد بأن، نسبة الاقتراع في الانتخابات بلغت 29.64 بالمئة في جميع محافظات الأردن، فيما بلغ المجموع الكلي للمقترعين 1.363465 مليون ناخبا وناخبة.

وأوضح أن نحو 1.2 مليون ناخب وناخبة من أصل 4.599602 مليون ناخب وناخبة مسجلين في جداول الناخبين النهائية فرصة التصويت، لا يستطيعون التصويت إما لأنهم خارج الأردن أو لأنهم منتسبون للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية

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