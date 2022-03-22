إعلام إسرائيلي: بلينكن يزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأسبوع القادم

أفاد موقع "واينت" العبري بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأسبوع القادم، وذلك على خلفية المخاوف من تصعيد في شهر رمضان.

وأشار الموقع إلى أن "الزيارة تأتي على ضوء المخاوف الإسرائيلية من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وإخراج الحرس الثوري الإيراني من القائمة التنظيمات الإرهابية الأمريكية".

ولفت إلى أنه "من المتوقع أن يجتمع بلينكن خلال زيارته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد".

المصدر: i24