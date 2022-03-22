فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف الاقتطاعات المالية الإسرائيلية والإفراج عما تم احتجازه

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه المجتمع الدولي ببذل جهود جادة للضغط على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية، والإفراج عن الأموال المحتجزة.

وثمن اشتيه خلال استقباله وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي الذين يمثلون أكثر من 60 دولة في مكتبه برام الله، "دعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية والحيوية".

وأشار إلى "أهمية التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات".

واستعرض الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات، مشددا على أن "هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة، واستئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي نمر بها".

وأشار إلى أن تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية يحتاج إلى أفق وحل سياسي ليجعلها ذات أثر وفاعلية أكثر.

المصدر: "معا"