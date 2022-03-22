إيران تؤكد أن تحسين علاقاتها مع الرياض يصب في مصلحة دول المنطقة

أكدت إيران أن دول المنطقة هي المستفيدة الرئيسية من تحسين علاقاتها مع السعودية، مطالبا منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بالدفاع عن القضية الفلسطينية.

وفي تصريح لوكالة "إرنا" على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطیب زاده إن "إيران الإسلامية تتوقع من أعضاء المنظمة الالتزام بالمثل العليا للعالم الإسلامي، ومنها الدفاع عن القضية الفلسطينية".

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وأكد أن "إيران تؤمن بالتقارب والإجماع بين أعضاء هذه المنظمة والالتزام بالقيم السامية للعالم الإسلامي".

وأضاف أن طهران عقدت العزم على أن تكون الصوت المرفوع القوي والمستقل للعالم الإسلامي، قائلا: "إيران تؤمن بالوحدة والتشاور والالتزام بالقضايا الأصيلة للعالم الإسلامي بدلا عن النظرة السياسية المصلحية والأحادية الجانب".

وأشار إلى أن "العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات في منتهى الجدية من اليمن إلى سوريا وصولا إلى فلسطين المحتلة"، منتقدا "صدور بعض البيانات بدوافع سياسية بدلا عن المشاركة الجمعية".

وأضاف أن "السعودية هي الدولة المضيفة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولكن للأسف خلال السنوات القليلة الماضية، أثرت القضايا السياسية بين البلدين على أنشطة بعثتنا لدى منظمة التعاون الإسلامي، وبسبب عدم تعاون الدولة المضيفة لم تتمکن إیران من المشارکة المنتظمة في اجتماعات هذه المنظمة".

ووصف استئناف عمل بعثة إيران في المنظمة بأنه تطور إيجابي. وقال: "الأرضية متوفرة لزيادة التفاعل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، ونأمل أن يصب تحسين العلاقات الإيرانية السعودية، في مصلحة البلدین ودول المنطقة".

المصدر: "إرنا"