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السفير الأمريكي في ليبيا: ندعم المبادرة الأممية بشأن القاعدة الدستورية

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السفير الأمريكي في ليبيا: ندعم المبادرة الأممية بشأن القاعدة الدستورية
تويتر
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أعلن سفير الولايات المتحدة لدى ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "تدعم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن القاعدة الدستورية".

ونقل حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع "تويتر"، عن نورلاند قوله: "الولايات المتحدة تدعم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن القاعدة الدستورية كأهم خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها".

هذا وأفادت وزارة الخارجية الليبية، بأن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، التقت وفد وزارة الخارجية الأمريكية يتقدمه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير جون باس والمبعوث الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث، لبحث إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في طرابلس.

وذكرت أن الوفد الأمريكي سلم المنقوش رسالة من نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن "تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين".

من جانبها، ثمنت المنقوش "هذه الخطوة الإيجابية التي جاءت ثمرة للجهود المشتركة بين الجانبين في تسهيل حركة المواطنين في كلا البلدين"، كما أعربت عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأمريكي من أجل إنجاح مهمته.

المصدر: RT

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