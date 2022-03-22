مصر.. طلب باستدعاء وزير النقل للمحكمة بعد تقديم "تسجيل فيديو خطير"

قررت محكمة جنايات سوهاج في مصر تأجيل النظر في قضية حادث قطار وقع في شهر مارس من العام الماضي إلى جلسة يوم غد الأربعاء لاستكمال سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.

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وطالب محامي المتهمين باستدعاء وزير النقل لسماع شهادته حول الحادث، حيث ترجع القضية إلى شهر مارس من العام الماضي عندما اصطدم القطار الإسباني 2011 والذي نتج عنه مصرع 21 شخصا وإصابة 227 آخرين.

ووجهت النيابة الاتهام لـ8 متهمين والتسبب في موت 21 شخصا بالخطأ نتيجة إهمالهم الجسيم وعدم مراعاة القوانين واللوائح.

وقال محامي المتهم المراقب العام لخط أسيوط ومساعد رئيس القطار المميز أن المتهم الثاني قدم فلاشة للمحكمة تتضمن حديث وزير النقل للمذيع عمرو أديب وهو يتحدث عن تعطيل الجهاز act الذي يعمل أتوماتيكيا وهو أمر خطير للغاية.

المصدر: أخبار اليوم