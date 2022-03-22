"رايتس ووتش": الرئيس التونسي يفكك الرقابة على حكمه والتلفزيون الحكومي ضمن أهدافه

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، إن الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ في "تفكيك الرقابة المؤسساتية على حكمه"، مضيفة أن "التلفزيون العمومي ضمن أهدافه".

وأوضحت المنظمة في بيان أنه "منذ أغسطس، استثنت البرامج الحوارية على القناة الوطنية تقريبا كل من يشكك علنا في مسار الرئيس، ولم تستضف أي شخص ممن يصفون ما قام به بالانقلاب أو ممن يشككون في الحكمة من الاستشارة الوطنية التي أطلقها".

وأضافت أنه "لحسن الحظ، ما يزال التونسيون يسمعون آراء المعارضة في الإذاعات العمومية والعديد من القنوات التلفزيونية الخاصة. لكن في التلفزيون العمومي، يشعر بعض الموظفين بالغضب بسبب التراجع الذي أصاب واحدا من إنجازات الثورة".

ونوهت المنظمة بالتهديد الذي لوحت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي قالت إن الصحفيين سيشرعون في إضراب "إذا لم تستجب الدولة لمطالبهم بإلغاء الرقابة والأوضاع المتردية في القناة الوطنية".

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"