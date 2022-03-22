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الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي تتسلم عددا من المقرات الحكومية

أخبار العالم العربي

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي تتسلم عددا من المقرات الحكومية
الصورة من ناصر حاتم
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أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان الليبي والتي يترأسها فتحي باشاغا، أن الحكومة تسلمت اليوم الثلاثاء، عددا من المقرات الحكومية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "الحكومة قد استلمت اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية، كما أنه قد تم خلال الأيام الماضية استلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية. كما نعلمكم بأن الترتيبات متواصلة لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بشكل سلس وسلمي في المدة القريبة القادمة".

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي تتسلم عددا من المقرات الحكومية
الصورة من ناصر حاتم
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي تتسلم عددا من المقرات الحكومية
الصورة من ناصر حاتم

ناصر حاتم - الملف الليبي 

المصدر: RT

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