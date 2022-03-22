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الكويت.. الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري غدا

أخبار العالم العربي

الكويت.. الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري غدا
AFP
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أفادت صحيفة كويتية، بأن المشمولين بالعفو الأميري للعام الجاري 2022 سيطلق سراحهم في الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء.

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وقالت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية، إن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام تسلم اليوم الثلاثاء، كتاب العفو الأميري عن السجناء، متضمنا أسماء نحو 350 سجينا وفق الضوابط القانونية التي جرى تحديدها في وقت سابق.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم الافراج عن حوالى 100 من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية والوافدين، وأن 250 سجينا سيحصلون على تقليص للعقوبة أو إسقاط للغرامات المالية المقررة عليهم.

وأشارت إلى أن الوافدين المفرج عنهم سيتم تسليمهم إلى إدارة الإبعاد لترحيلهم إلى دولهم.

المصدر: "القبس"

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