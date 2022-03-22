سعر الذهب إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر

تسبب ارتفاع سعر الدولار في اشتعال سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

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وارتفع سعر الذهب عيار 24 منتصف التعاملات اليوم 6 جنيهات عن الأسعار الصباحية قبل إعلان البنوك الأسعار الجديدة، ليصل إلى 1177، كما ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم 5 جنيهات بعد إعلان البنوك أسعار الدولار الجديدة ليصل إلى 1030 جنيها.

ويبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب أمس في مصر حوالي 130 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في الأسواق، إذ قفز الذهب كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية وكذلك صعود أسعار الذهب في البورصات العالمية من 1925 إلي 1940 دولار.

وتعتبر الأسعار المسجلة للذهب في مصر هي الأعلى في تاريخ المعدن النفيس وتضطرب عمليات تسعير الذهب في الأسواق جراء تغير في سعر الدولار لأكثر من مرة على مدار تعاملات اليوم.

المصدر: اليوم السابع