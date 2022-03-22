رئيس الوزراء الأردني يدعو المواطنين إلى "ممارسة حقهم بالاقتراع"

دعا رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، جميع المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب إلى ممارسة هذا الحق لأن هذه الوسيلة الحقيقية للإسهام بصنع القرار.

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وخلال إدلائه بصوته في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات، دعا الخصاونة، جميع المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب إلى ممارسة هذا الحق "لأن هذه الوسيلة الحقيقية للإسهام بصنع القرار وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات البلدية واللامركزية لأنها هي من تضع الشخص الذي يمثل طموحات المواطنين في المكان السليم للإسهام بعملية التنمية".

المصدر: عمون

وأشار إلى أن "هذه أول ممارسة انتخابية ديمقراطية بعد أن أقرت منظومة تحديث الحياة السياسية والتي تشكلت لغاياتها لجنة ملكية".

وعن تعطيل القطاع الحكومي واستثناء القطاع الخاص، قال: "في كافة الدول لا يتم تعطيل عجلة الإنتاج العام لممارسة هذا الحق، لكن يفترض بالقطاع الخاص السماح بساعة او اثنتين لمن يرغب بالانتخاب".

المصدر: "عمون"