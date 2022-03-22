ميشال عون: ليس لـ"حزب الله" أي تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "مقاومة الاحتلال ليست إرهابا، وأنه ليس لحزب الله المكون من لبنانيين وحرر الجنوب من احتلال إسرائيل أي تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين".

وفي حديث الى صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، قال ميشال عون: "أجزاء من أراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة من قبل إسرائيل، وعند التوصل الى تحريرها يمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام لحفظ الحقوق".

وأكمل عون: "أعرف أن البابا فرنسيس سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان، وبإمكان إيطاليا دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي والتوافق على حل".

واستطرد الرئيس اللبناني: "العدالة ستتحقق في ما يخص انفجار مرفأ بيروت"، مشددا على "السعي لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة للتوصل الى تطبيق افضل للدستور".

وتابع: "مخاطر النزاع في أوكرانيا شاملة والحل الوحيد هو السلام، والأمثل يكون من خلال مفاوضات تقودها الأمم المتحدة".





المصدر: "الجديد"