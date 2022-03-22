منظمة الصحة العالمية تؤكد مواصلة دعمها للسودان

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، مواصلة المنظمة دعمها للسودان في كل البرامج الصحية.

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والتقى أدهانوم، وزير الصحة الاتحادية المكلف في السودان هيثم محمد إبراهيم، لمناقشة احتياجات السودان.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال مدير عام منظمة الصحة: "لقد التقيت للتو بالدكتور هيثم عوض الله وزير الصحة الاتحادي المكلف في السودان لمناقشة احتياجات السودان للقضاء على دودة غينيا وتقوية النظام الصحي وتدريب القوى العاملة الصحية وزيادة التطعيم ضد فيروس كورونا فضلا عن التشخيص والمراقبة، وستواصل منظمة الصحة العالمية دعمها".

I just met with Heitham Awadallah, #Sudan Acting Federal Health Minister, to discuss 🇸🇩’s needs to eradicate Guinea worm, strengthen the health system, train the health workforce, ramp up #COVID19 vaccination, as well as diagnostics & surveillance. @WHO will continue its support. pic.twitter.com/34h1Wzd7uV — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 21, 2022

المصدر: RT