انطلاق انتخابات مجالس البلديات والمحافظات في الأردن

يجري الأردن، اليوم الثلاثاء، انتخابات يختار فيها الناخبون ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.

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وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها 1850 مركزا تضم 6937 صندوقا، أبوابها الساعة السابعة صباحا (05:00 توقيت غرينيتش) على أن تغلق في السابعة مساء.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد الرواشدة، في تصريحات نقلها تلفزيون "المملكة" الرسمي بعد فتح مراكز الاقتراع، إن الإقبال "يبشر بالخير".

المصدر: أ ف ب