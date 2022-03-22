خبير عسكري لـ RT: روسيا تستطيع التعامل مع أي منظومة صواريخ قامت ببيعها

قال خبير عسكري مصري لـ RT، إن روسيا قادرة على التعامل مع أي منظومة صواريخ قامت ببيعها.

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وأوضح اللواء سمير راغب: "أمريكا ترغب بإسقاط نظام S-400 وتركيا بحجر واحد.. الغرض هو إفساد العلاقة بين تركيا وروسيا وعودة تركيا لدورها كرأس حربة لمهام الناتو في شرق أوروبا وكمركز مخابرات وحرب إلكترونية ضد روسيا".

وختم الخبير العسكري: "الروس دمروا في اليوم الأول بطاريات ومواقع دفاع جوي في أوكرانيا ومنها منظومات صواريخ إس 300 روسية الصنع، وأسقطوا طائرات ميج وسوخوي.. روسيا لا تبيع سلاح غير قادرة على تدميره، إذا وافقت تركيا على الطلب الأمريكي بنشر صواريخ S-400 في كييف، سيتمكن الجيش الروسي من تحييدها وبالتالي سيتوقف التعاون العسكري الروسي التركي".



وكانت وسائل إعلام ذكرت أن الولايات المتحدة عرضت على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي روسية الصنع من طراز "إس-400" إلى القوات الأوكرانية.



ورفض المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي التعليق على التقارير عن إمكانية تسليم هذه الأنظمة لأوكرانيا.

وقال كيربي ردا على طلب التعليق على المعلومات عن إجراء واشنطن مباحثات مع أنقرة بهذا الشأن: "لن أتخطى حدود ما أعلنه الرئيس (جو بايدن). وبشأن "إس 300" و"إس 400" والشائعات التي رأيتها بالصحافة أود أن أقول إننا نركز على العمل مع الشركاء والحلفاء لمساعدة أوكرانيا في الحصول على الأنظمة الإضافية".

وقد تسببت صفقة شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" في توتر العلاقات الأمريكية-التركية، ودفعت هذ الصفقة واشنطن إلى اتخاذ إجراءات ضد أنقرة أهمها استبعادها من برنامج إنتاج مقاتلات الجيل الخامس "إف-35" وممارسة ضغوط سياسية وتهديدات بهدف إجبار تركيا على التراجع عن هذه الصفقة

ويستبعد المراقبون أن تسلم تركيا هذه المنظومات إلى أوكرانيا وتخاطر بعلاقتها مع موسكو، علما أن أنقرة لم تنضم إلى حملة العقوبات ضد روسيا، بل أبدت رغبتها في أن تكون وسيطا وأجرت مفاوضات منظمة مع موسكو وكييف، ويبدو أن خيار إرسال إس-400 إلى أوكرانيا غير واقعي كون أن هذه الخطوة ستثير غضبا كبيرا لدى روسيا.

المصدر: RT