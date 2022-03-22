العراق.. المالكي: حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات أمر غير مقبول

أعلن زعيم ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، رفضه حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات البرلمانية.

وقال على حسابه في تويتر، إن "قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار التنسيقي وقواه السياسية، ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار".



وأضاف: "مع أن هذا الخيار لم يطرحه أي من الطيف السياسي، إلا أن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26 آذار/مارس تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب، وخصوصا المستقلين منهم، ودفعهم للمشاركة في الجلسة".



وأشار المالكي إلى أن "النواب على دراية وقناعة أن هذه المخاوف موهومة".



ويدور حديث في العراق عن احتمالية حل مجلس النواب الجديد وإعادة إجراء الانتخابات، لكن أي موقف رسمي من أي طرف سياسي بشأن حل البرلمان، لم يصدر.



المصدر: RT