وزارة الطاقة التركية: سفينة "ياووز" ستتوجه إلى البحر الأسود في "مهمة حساسة"

أعلنت وزارة الطاقة التركية، أن سفينة "ياووز" التركية ستتوجه إلى البحر الأسود اعتبارا من 4 أبريل المقبل، للمشاركة في "مهمة حساسة".

إقرأ المزيد

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، على هامش تفقده لمرافق تخزين الغاز الطبيعي التي تخضع للإنشاء في ولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود، إن تركيا شهدت مؤخرا إحدى أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي على الصعيد العالمي في هذا القرن.

وأوضح أنه بحلول يونيو أو يوليو المقبل، سيتم البدء بمد خطوط الأنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز المكتشف إلى البر لمعالجته وتخزينه قبل توزيعه.

وأضاف: "عملية اكتشاف آبار الغاز الطبيعي غير كافية، بل يتطلب الأمر تحضير تلك الآبار لاستخراج الغاز منها ونقلها إلى البر".

وعقب اطلاعه الصحفيين على سير مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز، قال إن سفينة "ياووز" ستتوجه إلى البحر الأسود يوم الرابع من أبريل المقبل، لإنجاز "مهمة حساسة" دون الكشف عن تفاصيل هذه المهمة.

يذكر أن تركيا تواصل استكشافاتها الهيدروكربونية في البحار عبر سفن التنقيب "الفاتح" و"ياووز" و"القانوني".

المصدر: "الأناضول"