أوقفهما أثناء هروبهما إلى سوريا.. الأمن اللبناني يضبط سارق مجوهرات مع شقيقه

أوقف الأمن اللبناني، مواطنا من الجنسية السورية وشقيقه أثناء محاولة هروبهما إلى سوريا، بعد أن أقدم الأول على سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف دولار.

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وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ، أنه "بتاريخ 16-3-2022، سرق مجهول من داخل خزنة في منزل مواطنة في محلة رأس النبع – بيروت مبلغا من المال، وقدره حوالى /40,000/ دولار أميركي، ومجوهرات بقيمة حوالى /60,000/ دولار أميركي. على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف الفاعل وتوقيفه".

وأضافت: "من خلال التحقيقات، حامت الشبهات حول "ناطور البناية"، الذي توارى عن الأنظار، وقد عثر في داخل غرفته على نسخة عن مفتاح منزل المدعية. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد كامل هوية المشتبه به: ح. ش. (من مواليد عام 2000، سوري الجنسية)".

سرق أموالاً ومجوهرات بقيمة 100 ألف دولار، فأوقفته شعبة المعلومات وشقيقه أثناء هروبهما إلى سوريا، وضبطت كامل المسروقات#قوى_الامن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 22, 2022

وأشارت المديرية إلى أنه "بنتيجة المتابعة، تبين أن شقيقه ويدعى (خ. ش. من مواليد عام 1987)، قد غادر المبنى حيث يعمل "ناطور بناية" أيضاً، في محلة تلة الخياط، وتوارى عن الأنظار". وقالت: "بتاریخ 17-3-2022، وبنتيجة الجهود الحثيثة، تمكنت دوريات من الشعبة من توقيفهما في بلدة وادي خالد، أثناء محاولتهما الفرار إلى سوريا، عبر معابر غير شرعية. وقد ضبطت بحوزتهما بعض المجوهرات المسروقة".

وأوضحت أنه "بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه نفذ عملية السرقة، بعد أن استحصل، في وقت سابق، على نسخة عن مفتاح منزل المدعية. وبمساعدة من شقيقه (خ. ش.)، الذي كان على علم بالسرقة، أودعا المسروقات لدى عدد من أصدقائهما وأقاربهما في بيروت والعبدة، على سبيل الأمانة".

وتابعت قائلة: "داهمت دوريات من الشعبة أماكن إيداع المسروقات، وتم ضبط مبلغ /39055/ دولارا أميركيا، وكامل المجوهرات المسروقة، وأعيدت إلى المدعية".

المصدر: RT