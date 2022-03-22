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وزير الخارجية السعودي يدعو للضغط على الحوثيين لـ"وقف تهديد الملاحة الدولية"

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وزير الخارجية السعودي يدعو للضغط على الحوثيين لـ
AFP
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دعت السعودية، اليوم الثلاثاء، للضغط على جماعة "أنصار الله" الحوثية لوقف تهديدهم للملاحة الدولية.

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وفي كلمة له بمستهل اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكستان، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: "يجب الضغط على الحوثيين لوقف تهديدهم للملاحة الدولية".

وأضاف: "نساند كافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام"، معتبرا أن "تصعيد الحوثيين يهدد أمن واستقرار المنطقة".

من جهة أخرى، أكد بن فرحان "السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان". وقال: "يجب ضمان عدم استخدام أراضيها كملجأ لجماعات متطرفة".

المصدر: "عكاظ"

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