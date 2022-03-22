الهجرة العراقية: 20 ألف طفل عراقي يقيمون في مخيم الهول بسوريا

قالت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، يوم الاثنين، إنها أحصت وجود 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" السوري الذي يقع تحت مسؤولية "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ"الإخبارية" العراقية أن "مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، وفيه 30 ألف عراقي، 20 ألفا منهم أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب".

وأشار النوري إلى أن "مخيم الهول السوري يبعد 13 كم عن الحدود العراقية ويقطنه 70 ألف نسمة، وللأسف هناك في داخله من يثقف لعصابات داعش الإرهابية".

وتابع: "العراق نجح بتشكيل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز من ليس عليهم ملفات أمنية وقضائية وأرجعنا 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم قبل ساعات تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديدا لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

ولفت النوري إلى أن "هناك برنامجا مكثفا للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية ولجنة أمنية".

المصدر: وكالات