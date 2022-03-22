زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه صيادين في بحر غزة

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين العاملة في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر خان يونس ورفح، وأجبرتهم على الانسحاب والتراجع، دون إصابات في صفوفهم".

وأضافت أن "قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم".

المصدر: "وفا"