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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وحدة شرطة سودانية

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وحدة شرطة سودانية
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة - الكونغرس
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فرضت واشنطن عقوبات على وحدة بالشرطة السودانية على خلفية استخدامها "القوة المفرطة" ضد المحتجين في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إن شرطة الاحتياط المركزية السودانية، التي وصفتها بأنها وحدة عسكرية تابعة لشرطة البلاد، "استخدمت القوة المفرطة وكانت في طليعة حملة قمع مميتة، ضد المحتجين السلميين في العاصمة الخرطوم".

وأشارت إلى "حالتين موثقتين لإطلاق الشرطة النيران على المحتجين".

وأوضحت أن "العقوبات تشمل حظر جميع الممتلكات أو المصالح في ممتلكات وحدة الشرطة الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تأتي داخل الولايات المتحدة، أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين".

 

المصدر: "أسوشيتد برس" 

 

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