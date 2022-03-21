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الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

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الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
Globallookpress
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استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

ورحب الملك سلمان برئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى البرهان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام الملك مأدبة عشاء تكريما له، بحضور عدد كبير من المسؤولين السعوديين. كما حضر من الجانب السوداني، مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي اللواء ركن الصادق إسماعيل محمود، وسفير السودان لدى المملكة عادل بشير.

المصدر: "واس"

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