الملك عبد الله: أمن السعودية من أمن الأردن

دان ملك الأردن عبد الله الثاني "الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية"، وقال إن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن بلاده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل الأردني، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه "تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار ودعم الجهود المبذولة دوليا لإيجاد حلول سياسية للأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وقالت إن الملك وولي العهد بحثا "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون بينهما".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية