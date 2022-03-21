بروكسل تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتدعو أطراف النزاع اليمني للحوار

دان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن مؤخرا على السعودية، داعية أطراف النزاع اليمني إلى الحوار للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

وقال الاتحاد في بيان له إنه "يدين بشدة هجوم أنصار الله بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية يوم الأحد".

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وأضاف أن "مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".

وحث "جميع أطراف النزاع في اليمن على المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل"ز

وختم قوله: "يبقى هذا الخيار هو الوحيد لإنهاء هذه الحرب".

المصدر: RT