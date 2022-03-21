رئيس الوزراء المصري: تأثير أزمة أوكرانيا أشد من كورونا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، إن "تأثير أزمة أوكرانيا أشد من كورونا"، معتبرا أن "العالم في انتظار سيناريو أكثر تشاؤما".

وأعلن أن "الحكومة قدمت مقترح الموازنة للعام الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي وعقب المستجدات التي تمت كانت هناك توجهات من الرئيس بإعطاء الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه "تم التعديل على الموازنة لإتاحة مساحة أكبر لاستيعاب الزيادة في الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني والمعاشات والمرتبات".

وكشف أنه "تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي من المقرر لها أن تطبق من 1 يوليو المقبل لتبدأ 1 أبريل المقبل بتكلفة 8 مليارات جنيه".

المصدر: "الأهرام" + "الشروق"