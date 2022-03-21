يحيى سريع: استخدم العدوان أسلحة محرمة دوليا خلال 7 سنوات لا تزال آثارها مستمرة حتى الآن

استعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي بصنعاء "حصاد 7 سنوات من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي لمختلف تشكيلات القوات المسلحة".

وقال سريع في بيان اليوم الاثنين إن "استخدم العدوان المجرم أسلحة محرمة دوليا خلال 7 سنوات لا تزال آثارها ونتائجها مستمرة حتى اليوم، و العدو الذي يزعم الحرص على اليمن ويدعو للسلام يعمل منذ أكثر من 7 سنوات على تفكيك بلدنا وتمزيقه وتدميره وقتل أبنائه".

وأضاف: "من يزعم الحرص على شعب اليمن عليه أن يرفع يده عن شعبنا، وأن يتوقف عن التدخل في شؤون بلدنا".

وأردف: "نفذنا خلال 7 سنوات أكثر من 13 ألف عملية عسكرية بين هجومية وتصدي وكسر زحوف، وثقتنا بالله عالية لا تتزعزع وكما تصدينا للمؤامرات السابقة سنتصدى بإيمان وعزيمة وقوة لأي تصعيد جديد".

وتابع المتحدث العسكري: "نفذنا عشرات العمليات الميدانية النوعية منها عمليات نصر من الله، البنيان المرصوص، فأمكن منهم، البأس الشديد، ربيع النصر، ومن أهم العمليات العسكرية التي نفذناها في عمق دول العدوان عمليات توازن الردع، إعصار اليمن، كسر الحصار".

وكشف: "رصدنا مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف جندي من جيش العدو السعودي، وأكثر من 1200 جندي إماراتي، وخسائر الخونة والمنافقين تجاوزت 253 ألفا بين قتيل ومصاب خلال 7 سنوات".

وأوضح: "نجحنا في تدمير وإعطاب وإحراق أكثر من 17 ألف آلية ومدرعة وناقلة جند ودبابة وجرافة وسلاح متنوع، أغلبها موثقة بالصوت والصورة، واغتنمت قواتنا خلال 7 سنوات المئات من المدرعات والآليات وكميات مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة".

وقال سريع: إن "نتائج العمليات العسكرية تمثل أحد أبرز مصادر التسليح لقواتنا المسلحة إضافة إلى الصناعات العسكرية، واعتمدت القوة الصاروخية على تراكم الخبرة في المؤسسة العسكرية وكذلك الاستفادة من التجارب في التطوير، وباتت القوة الصاروخية تعتمد بنسبة 100% على خبرات يمنية".

وتابع المتحدث العسكري: "نفذت القوة الصاروخية 1826 عملية، منها 1237 استهدفت تجمعات العدو داخل اليمن، و589 استهدفت العمقين السعودي والإماراتي".

المصدر: RT