رئيس الوزراء الأردني يحذر من التلاعب بقوت المواطنين

حذر بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأرني، العابثين بقوت المواطنين، مؤكدا تدخل حكومته "إزاء فئة قليلة ومحدودة تحاول المغالاة في الأسعار والاحتكار".

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وأكد الخصاونة، خلال اجتماع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن "القطاع الخاص شريك أساسي، ونشكر دوره الوطني خلال جائحة كورونا وفي مختلف الظروف، فهو قدم المصلحة الوطنيَة على حسابات الرِبح، وجسد روح المسؤولية الوطنية".

ولكنه حذر من التلاعب بأسعار السلع، قائلا: "أي عابث بقوت المواطنين ويغالي في الأسعار سيرى العيون الحمراء وبالقانون وبالشراكة مع كل القطاعات".

وأضاف: "واجبنا على أعتاب شهر رمضان المبارك، ضبط الأسعار، وتأمين السلع للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم".

الخصاونة: أيُّ عابث بقوت المواطنين ويغالي في الأسعار سيرى العيون الحمراء وبالقانون وبالشَّراكة مع كلِّ القطاعات. pic.twitter.com/ZRHeETPPdQ — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) March 21, 2022

وأضاف: "سنقوم بكل الاجراءات اللازمة لتأمين السلع بشكل كاف وبأسعار عادلة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، وسنتدخل بسلطة القانون إزاء فئة قليلة ومحدودة تحاول المغالاة في الأسعار والاحتكار".

الخصاونة: سنقوم بكلِّ الإجراءات اللَّازمة لتأمين السِّلع بشكلٍ كافٍ وأسعار عادلة في المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة. pic.twitter.com/zwezwEfmRw — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) March 21, 2022

المصدر: RT