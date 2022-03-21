في ذكرى النصر على إسرائيل.. ملك الأردن وولي عهده يزوران الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة (صور)

زار العاهل الأردني عبد الله الثاني، صحبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الاثنين، موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، بمناسبة ذكراها الـ54 .

وكتب الملك عبد الله على "تويتر": "اليوم هو يوم الجباه المرفوعة المزينة بشعار الجيش العربي، يوم انتزع جنودنا البواسل النصر في ملحمة الكرامة، وحفروا المجد في صفحات التاريخ".

وأضاف: "رحم الله شهداءنا وحفظ قواتنا المسلحة درعا وحصنا لوطننا الحبيب".

اليوم هو يوم الجباه المرفوعة المزينة بشعار الجيش العربي، يوم انتزع جنودنا البواسل النصر في ملحمة الكرامة، وحفروا المجد في صفحات التاريخ. رحم الله شهداءنا وحفظ قواتنا المسلحة درعا وحصنا لوطننا الحبيب pic.twitter.com/wMRmbo5KlE — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 21, 2022

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يزور موقع الصرح التذكاري لشهداء #معركة_الكرامة، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لمعركة الكرامة #الأردنpic.twitter.com/91XYxSkZQ1 — RHC (@RHCJO) March 21, 2022

و"معركة الكرامة" هي المعركة لتي حاول فيها الإسرائيليون احتلال الضفة الشرقية لنهر الأردن، عبر القصف المدفعي العنيف، والتقدم بالدبابات مجتازين نهر الأردن، عبر هجوم من خلال الجسور الثلاثة على نهر الأردن، جسر الملك حسين وجسر دامية وجسر الملك عبد الله، ووقعت المعركة بين الجيش الأردني وقوات الفدائيين الفلسطينيين المتمركزين على الحدود، من جهة، والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى .

وقتل في معركة الكرامة 186 من أفراد الجيش الأردني، وقوات الفدائيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة 200 مقاتل، في حين خسرت إسرائيل 250 جنديا قتلى من جيشها، وجرح 450 في صفوفه، فضلا عن تدمير 45 من دباباته و25 آلية مجنزرة و27 آلية مختلفة و7 طائرات مقاتلة.

المصدر: RT