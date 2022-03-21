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بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال.. القبض على شخص من جنسية عربية في عمان

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بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال.. القبض على شخص من جنسية عربية في عمان
Globallookpress
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ألقت الشرطة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، القبض على شخص من جنسية عربية بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال.

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وقالت شرطة عمان السلطانية، عبر "تويتر": "الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تلقي القبض على شخص من جنسية عربية بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال، إذ قام بنشر إعلان عن وجود وظائف في مطاعم عربية بسلطنة عمان، واستقطب 16 شخصا من نفس جنسيته مقابل مبالغ مالية، ليتفاجؤوا عند وصولهم بعدم وجود وظائف. وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه".

المصدر: RT

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