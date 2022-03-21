بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال.. القبض على شخص من جنسية عربية في عمان

ألقت الشرطة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، القبض على شخص من جنسية عربية بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال.

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وقالت شرطة عمان السلطانية، عبر "تويتر": "الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تلقي القبض على شخص من جنسية عربية بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال، إذ قام بنشر إعلان عن وجود وظائف في مطاعم عربية بسلطنة عمان، واستقطب 16 شخصا من نفس جنسيته مقابل مبالغ مالية، ليتفاجؤوا عند وصولهم بعدم وجود وظائف. وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه".

الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تلقي القبض على شخص من جنسية عربية بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال إذ قام بنشر إعلان عن وجود وظائف في مطاعم عربية بسلطنة عمان واستقطب 16 شخصا من نفس جنسيته مقابل مبالغ مالية ليتفاجئوا عند وصولهم بعدم وجود وظائف،وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 21, 2022

المصدر: RT