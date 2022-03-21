"فرانس برس": 95 جريحا في تصادم قطارين في العاصمة التونسية (فيديو)

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الدفاع المدني بوقوع حادث تصادم قطارين في تونس العاصمة، ما أدى إلى إصابة 95 شخصا.

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وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لـ"فرانس برس": "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة الى حرج 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا"

هذا وأشارت "موزاييك إف إم" إلى أن حادث تصادم القطارين، وقع بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال ببرشلونة.

المصدر: " أ ف ب" + "موزاييك إف إم"