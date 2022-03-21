 
مباشر

صور قائد القوات المشتركة للتحالف العربي مع قادة من ألوية "العمالقة" تثير تفاعلا بمواقع التواصل

أخبار العالم العربي

صور قائد القوات المشتركة للتحالف العربي مع قادة من ألوية
AP Jon Gambrell
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sn88

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صور لقائد القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، مطلق الأزيمع، مع قادة من ألوية "العمالقة" اليمنية، مما أثار تفاعلا في تلك المواقع.

إقرأ المزيد
التحالف العربي: دمرنا زورقا مفخخا في الحديدة وأحبطنا هجوما وشيكا جنوبي البحر الأحمر
التحالف العربي: دمرنا زورقا مفخخا في الحديدة وأحبطنا هجوما وشيكا جنوبي البحر الأحمر

وعلق العديد من رواد مواقع التواصل والصحفيين على هذه الصور، معتبرين أنها تعبر عن "التلاحم بين التحالف والقوات الجنوبية".

من جانبه، نشر صحفي سعودي هذه الصور معلقا بالقول: "معالي الفريق أول الركن مطلق الأزيمع يستقبل الأبطال الصادقين الثابتين من قوات العمالقة الجنوبية".

كما علق منذر آل الشيخ على الصورة قائلا: "صورة للأسد معالي الفريق الأول مطلق الأزيمع بين أبطال قوات العمالقة، رجال المواقف وفرسان الميادين الذين أتوا للسلام على إخوانهم بعد أداء العمرة".

وتأسست "ألوية العمالقة" في أواخر عام 2015 في منطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل، وفق بعض الوكالات، فيما قال موقع "ريليف ويب" التابع للأمم المتحدة إنها تتألف من ما بين 20 ألفا و 28 ألف مقاتل. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا