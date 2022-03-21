صور قائد القوات المشتركة للتحالف العربي مع قادة من ألوية "العمالقة" تثير تفاعلا بمواقع التواصل

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صور لقائد القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، مطلق الأزيمع، مع قادة من ألوية "العمالقة" اليمنية، مما أثار تفاعلا في تلك المواقع.

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وعلق العديد من رواد مواقع التواصل والصحفيين على هذه الصور، معتبرين أنها تعبر عن "التلاحم بين التحالف والقوات الجنوبية".

من جانبه، نشر صحفي سعودي هذه الصور معلقا بالقول: "معالي الفريق أول الركن مطلق الأزيمع يستقبل الأبطال الصادقين الثابتين من قوات العمالقة الجنوبية".

معالي الفريق أول الركن #مطلق_الازيمع يستقبل الأبطال الصادقين الثابتين من #قوات_العمالقة_الجنوبية.. pic.twitter.com/miYHI7NErw — سلمان الشريدة (@salmanalsharedh) March 20, 2022

صورة متداولة اليوم للفريق الركن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة للتحالف مع قيادات من ألوية العمالقة. pic.twitter.com/yiuLKS4hFm — Badr Alqahtani (@BadrAlQahtani) March 20, 2022

كما علق منذر آل الشيخ على الصورة قائلا: "صورة للأسد معالي الفريق الأول مطلق الأزيمع بين أبطال قوات العمالقة، رجال المواقف وفرسان الميادين الذين أتوا للسلام على إخوانهم بعد أداء العمرة".

صورة للأسد معالي الفريق الاول #مطلق_الازيمع بين ابطال #قوات_العمالقة رجال المواقف وفرسان الميادين الذين أتوا للسلام على إخوانهم بعد أداء العمرة . pic.twitter.com/1TjcDdnEBB — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) March 20, 2022

وتأسست "ألوية العمالقة" في أواخر عام 2015 في منطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل، وفق بعض الوكالات، فيما قال موقع "ريليف ويب" التابع للأمم المتحدة إنها تتألف من ما بين 20 ألفا و 28 ألف مقاتل.

المصدر: RT